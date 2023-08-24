На Урале семья утонувшей девушки засудила родителей парня, виновного в ее гибели

На Среднем Урале суд взыскал с родителей подростка больше миллиона рублей за гибель его подруги.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в июне 2020 года на водоеме в песчаном карьере, где отдыхала компания подростков. В какой-то момент 13-летний Денис взял на руки 16-летнюю Елену (имена изменены) и зачем-то понес девушку в воду, на глубину. В итоге они провалились в подводную яму, а так как оба толком не умели плавать, то стали тонуть.

Дениса успели спасти находившиеся рядом люди, а Лена утонула. Дело против парня, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности", было прекращено, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Тогда семья погибшей девушки подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского к родителям Дениса и к нему самому о взыскании компенсации морального вреда. Родители Елены просили взыскать в их пользу по миллиону рублей, такую же сумму в пользу несовершеннолетнего брата погибшей, а в пользу дяди, тети и бабушки – по 500 тысяч рублей каждому.

Суд постановил взыскать эти деньги с родителей Дениса, а в требованиях к нему самому отказал. Тут уже отец юноши подал апелляцию, попросив отменить решение. Он настаивал, что гибель Лены – это случайность, а его сын в силу возраста не мог осознавать последствий своих действий. Кроме этого, в его семье также тяжело переживали эту трагедию.

Внимательно изучив все материалы, Свердловский облсуд пришел к выводу, что родители подростка не являются виновниками смерти девушки, но несут ответственность за своего сына. Однако и родители погибшей не проявили должного внимания и осмотрительности: о том, что та ушла на водоем, они узнали только после ее гибели, а до того ее местоположением никто не интересовался.

В итоге суд снизил компенсацию морального вреда: по 300 тысяч рублей в пользу матери и брата, по 200 тысяч в пользу бабушки и отца, по 100 тысяч – в пользу дяди и тети погибшей девушки. При этом суммы подлежат взысканию с обоих родителей парня в равных долях.

Как добавили в облсуде, решение уже вступило в силу.