ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом запустят в 2028 году - Минтранс

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней, заявил замминистра транспорта России Валентин Иванов.

Строительство ВСМ пока не начиналось, источники финансирования не определены, но недавно было получено концептуальное одобрение президента России Владимира Путина. Тот не просто поручил плотно приступить к реализации проекта, но и предложил включить в систему российских ВСМ Донбасс и Белоруссию. Пока проект предусматривает строительство линии между столицами и дальнейшее подключение к ней таких направлений как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, юг России.