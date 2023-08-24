Армия России отогнала от границы страны самолет ВВС Норвегии
Сегодня истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был полнят в воздух после того, как на радарах отразился летевший в сторону госграницы России иностранный самолет.
Как оказалось, "гость" – самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от границы России, сообщает Минобороны России.
Напомним, аналогичная ситуация произошла 23 августа.