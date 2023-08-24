Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на контроль вопросы по организации уборочной кампании

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на контроль вопросы по организации уборочной кампании

В Челябинской области стартовала уборочная кампания. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль все вопросы по организации уборки зерновых культур, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году общая уборочная площадь в регионе составила 1 млн 960 тыс. гектаров. Это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе. Как отметил Алексей Текслер, прогнозы на урожай благоприятные.

"Несмотря на то, что в течение лета было, так сказать, несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели, коллеги, необходимо выполнить. Напомню, поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна", - подчеркнул глава области.

В настоящий момент собрано 215 тыс. тонн зерна, обмолочено порядка 10 процентов от общего объема.

Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов, аграрии хорошо подготовились к уборочной кампании, закупили новую технику.

"Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь, приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 млрд рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур", - отметил он.

Самая высокая урожайность зерна регистрируется в Сосновском, Аргаяшском и Красноармейском районах.

Кроме того, в этом году в сельхозпредприятиях планируют собрать около 100 тыс. тонн картофеля. Площадь посадки картофеля в регионе составляет 7 тыс. 340 гектаров. На возделывание картофеля и овощей аграрии в этом году получат 109 млн рублей.

"Правительство Челябинской области уделяет очень большое внимание развитию овощеводства и картофелеводства как приоритетному направлению. Поэтому поддержку мы оказываем не только напрямую, в рамках федерального проекта. Выплачиваем субсидии на строительство картофеле- и овощехранилищ, возмещаем овощеводам и картофелеводам 35% затрат на приобретение удобрений, в то время как по другим культурам возмещается только 20%. Также субсидируем приобретение техники и оборудования для отрасли", – рассказала начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства Анна Кожевина.

Теги: Алексей Текслер, уборочная ампания,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети