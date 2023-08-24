Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на контроль вопросы по организации уборочной кампании

В Челябинской области стартовала уборочная кампания. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль все вопросы по организации уборки зерновых культур, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году общая уборочная площадь в регионе составила 1 млн 960 тыс. гектаров. Это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе. Как отметил Алексей Текслер, прогнозы на урожай благоприятные.

"Несмотря на то, что в течение лета было, так сказать, несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели, коллеги, необходимо выполнить. Напомню, поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна", - подчеркнул глава области.

В настоящий момент собрано 215 тыс. тонн зерна, обмолочено порядка 10 процентов от общего объема.

Как рассказал первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов, аграрии хорошо подготовились к уборочной кампании, закупили новую технику.

"Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь, приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 млрд рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур", - отметил он.

Самая высокая урожайность зерна регистрируется в Сосновском, Аргаяшском и Красноармейском районах.

Кроме того, в этом году в сельхозпредприятиях планируют собрать около 100 тыс. тонн картофеля. Площадь посадки картофеля в регионе составляет 7 тыс. 340 гектаров. На возделывание картофеля и овощей аграрии в этом году получат 109 млн рублей.

"Правительство Челябинской области уделяет очень большое внимание развитию овощеводства и картофелеводства как приоритетному направлению. Поэтому поддержку мы оказываем не только напрямую, в рамках федерального проекта. Выплачиваем субсидии на строительство картофеле- и овощехранилищ, возмещаем овощеводам и картофелеводам 35% затрат на приобретение удобрений, в то время как по другим культурам возмещается только 20%. Также субсидируем приобретение техники и оборудования для отрасли", – рассказала начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования министерства Анна Кожевина.