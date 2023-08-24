Часть зданий, затопленных после прорыва Каховской ГЭС, придется снести - Сальдо

Часть зданий, затопленных после прорыва дамбы Каховской ГЭС, придется снести, считает врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Последствия наводнения только начинают проявляться. Как строитель могу сказать, что многие подвергшиеся затоплению по вторые этажи здания при более тщательном обследовании окажутся негодными к эксплуатации, их просто придется сносить и строить новые. Это все у нас впереди", — сказал Сальдо в эфире телеканала "России 24".

По его словам, пока невозможным представляется наполнение Каховского водохранилища. Такая возможность, по словам Сальдо, появится после вытеснения ВСУ за пределы административной границы Херсонской области.

Примечательно, что планы по реконструкции Каховской ГЭС есть и у украинской стороны, она также ждет изменений на фронте.

Сальдо отметил, что из-за спуска водохранилища сейчас есть проблемы в сельском хозяйстве Таврии – Херсонской и юга Запорожской областей, а также Северного Крыма. Эта территория орошалась из Северо-Крымского и Каховского магистральных каналов, которые теперь высыхают.

"Пока мы не восстановим Каховскую плотину, специалисты исследуют возможность наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов с учётом отсутствия водохранилища. Варианты есть, и они будут задействованы. Наши специалисты и учёные уже разработали план, о котором я подробнее расскажу, когда он будет утверждён", - заявил Сальдо.