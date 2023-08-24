24 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Добрыми делами прославиться можно - потомственный волонтёр из Владимира победил в интернет-конкурсе регионального министерства соцзащиты

Министерство социальной защиты населения Владимирской области провело среди подписчиков сообщества ведомства в социальной сети ВКонтакте конкурс, участники которого делились рассказами о своих добрых инициативах и проектах.

«Как замечательно, что неравнодушных людей так много! Все участники конкурса – настоящие герои, которые добрыми делами меняют мир к лучшему и вдохновляют своим примером окружающих», – отметила министр Любовь Кукушкина.

чиновник, волонтер(2023)|Фото: avo.ru

Набрав наибольшее количество лайков, победителем конкурса стал 16-летний владимирец Игорь Топорков. Молодой человек сам участвует в благотворительных проектах и популяризирует волонтёрство среди сверстников. «Мы поможем!» так называется группа Игоря. У него порядка десяти единомышленников. Вместе подростки приносят редко выходящим на улицу пожилым людям продукты, проводят мастер-классы для младших школьников, делают бесплатные стрижки жителям Дома ветеранов, совершают и другие добрые дела.

Как оказалось, Игорь – представитель династии волонтёров. Добровольческой деятельностью также занимались его бабушка, мама и дядя. А отец – военный. Поэтому тема помощи ближнему для парня, как и любовь к Родине, – всегда на первом плане.

волонтер, награда(2023)|Фото: avo.ru

Любовь Кукушкина вручила победителю интернет-конкурса книгу о, пожалуй, самом известном в России волонтёре Елизавете Глинке и бронзовую статуэтку с её же изображением. Благодаря Доктору Лизе сотни больных получили помощь, тысячи бездомных были накормлены и миллионы людей увидели живой пример, как доброта спасает мир.

Теги: волонтер, соцзащита, добрые дела, интернет-конкурс


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