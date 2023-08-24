Депутаты Прикамья одобрили закон о перераспределении полномочий между краевой столицей и регионом

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении приняли законопроект о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Перми и органами государственной власти региона, передает корреспондент Накануне.RU.

На уровень региона будут перераспределены полномочия в сфере коммунального хозяйства и образования. Например, с 1 января 2024 года утверждать схемы водоснабжения и водоотведения, а также согласовывать инвестиционные программы организаций теплоснабжения будет регион. Также власти края получат полномочия учредителя муниципальных общеобразовательных учреждений в части назначения и аттестации их руководителей.

Поправками в законопроект из списка полномочий, ранее заявленных к перераспределению, исключат: полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия в сфере розничной продажи, размещения рекламы и функции по утверждению схемы НТО, полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Документ будет доработан во время подготовки ко второму чтению.

В дальнейшем власти края намерены распространить опыт Перми на другие муниципалитеты.

Напомним, ранее законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что пермяки от этого только выиграют, потому что кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то "в выдаче грамот".

"Пускай коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать", — комментировал законопроект глава региона.

Отметим, что инициатива была внесена в заксобрание до отставки главы города Алексея Демкина.