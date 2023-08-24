24 Августа 2023
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Фото: kremlin.ru

Следующий саммит БРИКС пройдет в Казани

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Йоханнсебурге. В ней подтверждается, что в 2024 году председательство в организации перейдет России, а ежегодная встреча организации пройдет в Казани. Интересно, что теоретически этот саммит тоже может пройти без непосредственного участия Владимира Путина, поскольку встреча назначена на октябрь – после выборов президента в России.

В декларации также отмечены ключевые темы прошедшего саммита. Так, лидеры БРИКС выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.

Вопрос о единой валюте и в целом торговых операциях внутри организации был одним из ключевых. Впрочем, к единой валюте БРИКС так и не пришла, так что инициатива во многом остается именно декларативной.

Так же никаких реальных подвижек не внесла организация в дело урегулирования российско-украинского конфликта. Тема эта в декларации упоминается лишь раз: "страны БРИКС с удовлетворением отмечают предложения о посредничестве, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине".

Теги: брикс, саммит, декларация, казань


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