Против мигранта, напавшего на девушку в шортах в Нахабино, завели дело об экстремизме

Против мужчины, напавшего в подмосковном поселке Нахабино на девушку из-за ее коротких шорт, возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом сообщает СУ СКР по Московской области.

Напомним, инцидент произошел 23 августа. 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.

По данным следствия, у мужчины "возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Мужчина задержан и допрошен.

Накануне сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Mash писал, что мужчина оказался душевнобольным: год назад его признали неопасным для общества и выпустили из клиники.