Губернатор утвердил - 5 лауреатов конкурса социальных инициатив молодёжи Владимирской области получат по 100 тысяч рублей на реализацию проектов

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, определены 5 проектов-лауреатов областного конкурса социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок» в 2023 году. Авторы каждого из них получат по 100 тысяч рублей на реализацию этих инициатив.

Стоит напомнить, что конкурс «Милый сердцу уголок» проводится для повышения социальной активности молодёжи на селе. Участвовать в нём могут молодые люди от 14 до 35 лет или группы инициативной сельской молодёжи Владимирской области.

Проекты предлагалось представить по следующим направлениям: «Благоустройство среды проживания», «Сохранение истории своей малой Родины», «Пропаганда семейных ценностей и традиций», «Адресная помощь социально незащищённым категориям граждан», «Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи», «Организация досуга, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде», «Развитие молодёжного лидерства и самоуправления».

По предложению Экспертно-консультативного совета по молодёжной политике при правительстве Владимирской области в 2023 году лауреатами конкурса признаны проекты: «Креативное пространство «Читающий сквер»» молодёжного объединения «Империя» из посёлка Достижение Ковровского района; «Сад памяти героев» инициативной группы «Движение первых» Филипповской школы Киржачского района; «Чистая родниковая вода – залог здоровья» волонтёрского отряда «Надежда» из Дмитриевогорского сельского поселения Меленковского района; «Спортбаттл: детки и предки» детско-родительского клуба «Подсолнух» Детского сада № 34 деревни Тургенево Меленковского района; «Герой забытой войны» инициативной группы членов школьного детского объединения «Родник» Бутылицкой школы Меленковского района.