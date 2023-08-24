Уральского автохама Игоря Новоселова отправили в колонию за похищение человека

Суд в Екатеринбурге вынес приговор скандально известному Игорю Новоселову. Его признали виновным в двух эпизодах похищения человека и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле 2021 года в уральской столице. Как показало расследование, Новоселов решил добиться от потерпевшего признания участия в торговле наркотиками. Для этой цели он дважды – ночью, а затем и днем – применяя насилие и угрозы, заставил парня залезть в багажник автомобиля. Затем Игорь стал таким способом возить его по городу.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор. Новоселову назначено 1,5 года в колонии общего режима.

Напомним, в июне этого года на Среднем Урале задержали автохама Игоря Новоселова. Молодого человека "взяли" в Березовском. До этого он был в федеральном розыске.