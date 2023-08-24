БРИКС официально расширен: в организацию приняли шесть новых стран

Организация сотрудничества БРИКС официально расширилась. В нее приняли новых полноправных участников: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Правда, их членство в организации начнется только в 2024 году, объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите в Йоханнесбурге.

Все лидеры БРИКС приветствовали новых членов, было заявлено, что решение об их вступлении принято единогласно. При этом президент России Владимир Путин отметил, что процесс согласования был "непростой".

После расширения ВВП стран-членов группы составит 37% от доли мирового ВВП, а доля населения (от мирового) – 46%, отметил президент Бразилии Лула да Силва.

"Работа по подготовке саммита БРИКС была не простой, и президент [ЮАР] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения организации", - сказал Путин. Он присутствовал на саммите дистанционно – в формате видеоконференцсвязи.