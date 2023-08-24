ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами, пишет Mash. Пострадавших нет.

По данным телеграм-канала, утром 23 августа 13 боеприпасов калибра 152 мм прилетело на Погарский район (1,2 км от границы). Спустя час еще пять таких снарядов ударили по Климовскому району в 7 км от границы. Кроме того, туда же прилетело 20 ракет РСЗО "Град" ВСУ.

В конце июля ВСУ трижды ударили ракетами по частному сектору города Токмак в Запорожье, погибла женщина, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что по селу Журавлевка 21 июля выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО.

Напомним, американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.