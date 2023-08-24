Кац заочно получил восемь лет
Басманный райсуд Москвы наказал Максима Каца* за публичное распространение ложной информации об армии России.
В апреле 2022 г. блогер на своем канале видеохостинга YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании вооруженных сил России.
Басманный районный суд Москвы заочно признал Каца* виновным и наказал его восемью годами колонии общего режима. Также он на четыре года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообщает Генеральная прокуратура.
(*внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов Минюста РФ)