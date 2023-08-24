Суд оставил в силе приговор экс-главе сельского поселения на Южном Урале за служебный подлог

Челябинский областной суд оставил в силе приговор в отношении экс-главы Варламовского сельского поселения, осужденной за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Она приговорена к штрафу в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. По версии следствия, в 2019 году администрация поселения заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строительства моста через реку Увелька.

Обвиняемая приняла и оплатила не полностью выполненные работы, без проведения государственной экспертизы, что повлекло невозможность использования данной документации по назначению. Ущерб составил 1,7 млн рублей.