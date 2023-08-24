24 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Новый метод реабилитации-гарденотерапию эффективно внедряют во Владимирской области

Гарденотерапия – это термин, которым обозначают процесс реабилитации через работу с растениями. Человек переключает своё внимание на цветок, cаженец, семена. У садовода или цветовода улучшается настроение, повышается чувство собственной значимости. Забота о растениях требует также и физической активности. Такая терапия помогает поддерживать в тонусе мышцы и суставы, развивает мелкую моторику.

Во Владимирской области внедряют социально значимый проект «Активное долголетие», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов Камешковского комплексного центра используется метод гарденотерапии. Получатели соцуслуг выращивают на огороде отделения огурцы, помидоры, ягоды и картофель, сообщает министерство социальной защиты населения Владимирской области.

«Источник радости, исцеляющий от усталости и душевных волнений. Для меня – это собственноручно выращенные цветы», – сказала получатель соцуслуг Камешковского комплексного центра Анфиса А. Вместе с социальными работниками она создаёт удивительные клумбы. Цветочный хоровод радует и весной, и летом.

гарденотерапия, пожилые люди(2023)|Фото: avo.ru

В отделениях соцобслуживания на дому Гороховецкого комплексного центра проводится акция «Огород на окне». Выращивая овощи на подоконниках, пожилые люди, которые не выходят из дома, могут наблюдать весь процесс: от выбора и посадки семян до созревания овощей.

гарденотерапия, пожилые люди(2023)|Фото: avo.ru

Вариантов масса – от лука до помидоров. В рамках этой акции социальные работники вместе с получателями соцуслуг вырастили хрустящие огурцы и перцы, из которых приготовили вкусные и полезные салаты.

Теги: активное долголетие, гарденотерапия, нацпроект демография


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