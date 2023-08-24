24 Августа 2023
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Фото: Челябинский цинковый завод

Челябинский цинковый завод начал акцию "Собери ребенка в школу"

В преддверии 1 сентября коллектив Челябинского цинкового завода приступил к сбору подарков для социально незащищенных слоев населения. Стартовала акция "Собери ребенка в школу".

На предприятии размещена школьная доска с наклеенными листочками, на обороте которых перечислены нужные принадлежности – тетради, карандаши, краски, футбольные и баскетбольные мячи и многое другое. Каждый сотрудник может взять листок, приобрести необходимые вещи и внести свой вклад в столь нужную акцию.

сотрудница ЧЦЗ(2023)|Фото: Челябинский цинковый завод

Пожелания, которые озвучивают ЧЦЗ детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, повторяются из года в год – детям нужны ранцы, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь. К данной акции активно присоединяются как отдельные работники, так и целые подразделения.

"Добрые дела – это всегда личный выбор и личная ответственность. Каждый год проект "Собери ребенка в школу" объединяет огромное количество заводчан", - рассказал директор по работе с персоналом и административным вопросам АО "ЧЦЗ" Рамиль Рахманкулов.

школьные ранцы(2023)|Фото: Челябинский цинковый завод

Ежегодно Челябинский цинковый завод признается лучшим социально ответственным работодателем среди предприятий области. Каждый год ЧЦЗ реализует порядка 30 программ социальной направленности, среди которых поддержка молодежи, программ материнства и детства, культуры и спорта.

школьные ранцы(2023)|Фото: Челябинский цинковый завод

Теги: акция, дети, ЧЦЗ, школа


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