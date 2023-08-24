Челябинский цинковый завод начал акцию "Собери ребенка в школу"

В преддверии 1 сентября коллектив Челябинского цинкового завода приступил к сбору подарков для социально незащищенных слоев населения. Стартовала акция "Собери ребенка в школу".

На предприятии размещена школьная доска с наклеенными листочками, на обороте которых перечислены нужные принадлежности – тетради, карандаши, краски, футбольные и баскетбольные мячи и многое другое. Каждый сотрудник может взять листок, приобрести необходимые вещи и внести свой вклад в столь нужную акцию.

Пожелания, которые озвучивают ЧЦЗ детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, повторяются из года в год – детям нужны ранцы, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь. К данной акции активно присоединяются как отдельные работники, так и целые подразделения.

"Добрые дела – это всегда личный выбор и личная ответственность. Каждый год проект "Собери ребенка в школу" объединяет огромное количество заводчан", - рассказал директор по работе с персоналом и административным вопросам АО "ЧЦЗ" Рамиль Рахманкулов.

Ежегодно Челябинский цинковый завод признается лучшим социально ответственным работодателем среди предприятий области. Каждый год ЧЦЗ реализует порядка 30 программ социальной направленности, среди которых поддержка молодежи, программ материнства и детства, культуры и спорта.