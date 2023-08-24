ТРЦ "Дирижабль" выкупил владелец "Атлас Девелопмент"

Новым владельцем ТРЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге стал Владимир Городенкер, под чьим контролем также находится компания "Атлас Девелопмент". Бизнесмен выкупил компанию "Олипс", владеющую торговым центром и рядом других бизнес-центров. Об этом сообщает "Ъ-Урал".

Как рассказал сам Городенкер, покупка ТРЦ позволит развивать коммерческую недвижимость и сдачу в аренду. Именно для этого была выбрана компания "Олипс", имеющая 30-летний опыт в управлении данной сферой и обладающая слаженной командой и хорошей репутацией на рынке.

В связи с кадровыми перестановками, новым гендиректором "Олипс" назначен Дмитрий Валов, занимавший до этого пост управляющего ТРЦ "Дирижабль".