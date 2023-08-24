На западном берегу Крыма неизвестные на лодках обстреляли туристический кемпинг

На западном берегу Крыма неизвестные, прибывшие по морю, обстреляли туристический кемпинг. ЧП произошло на рассвете около базы Оленевка Village в Черноморском районе республики.

Отдыхающие и сотрудники услышали два выстрела, вышли посмотреть и увидели в десяти метрах от берега две надувные лодки. В них находилась группа примерно из десяти человек, передает Telegram-канал Baza.

Неизвестные поняли, что замечены, и открыли стрельбу из автомата. Никто не пострадал. Нападавшие уплыли. Позже выяснилось, что одна из пуль попала в автокемпер.

В Черноморском районе после этого инцидента был введен план "Крепость", начаты поиски неизвестных.

Shot сообщает, что в районе мыса Тарханкут (рядом с Оленевкой) российские силовики ликвидировали диверсионную группу на четырех лодках (до 20 человек). Официально эта информация пока не подтверждена.