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Фото: Накануне.RU

Тюменец, захвативший заложников в "Магните", сядет на девять лет

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении 34-летнего тюменца Алексея Газиева. Он признан виновным в захвате заложников, незаконном лишении свободы в отношении двух лиц и грабеже.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 марта 33-летний тюменец, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в магазин для похищения продуктов и алкоголя. Он вооружился взятым с витрины ножом для овощей и захватил трех сотрудников торговой точки. Угрожая работникам магазина, обвиняемый заставил их закрыть все двери. После этого, мужчина запер двух продавцов в подсобке, а администратора связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей СМИ для дачи им интервью и его трансляции.

На неоднократные требования отпустить потерпевших мужчина отвечал отказом, после чего в 6.30 сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение магазина. Заложников удалось освободить, а мужчину – задержать.

В суде выяснилось, что перед совершением преступления мужчина хотел совершить суицид, однако "передумал просто так умирать" и захотел "начудить".

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на год. Первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, остальные шесть - в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Алексей Газиев, захват заложников, Магнит, суд


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