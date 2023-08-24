Америка нарастила закупку урана у России до максимального с 2005 года показателя

Америка за первую половину 2023 г. купила у России 416 т урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимум с 2005 г.

Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона, пишет РИА Новости. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

Напомним, ранее выяснилось, что Китай может запретить поставки редкоземельных металлов (РЗМ) на Запад в ответ на технологическую блокаду со стороны США. Эти металлы востребованы сегодня в самых передовых отраслях экономики, в том числе и для производства современного оружия, поэтому аналитики называют ответ КНР самой болезненной мерой, которую только может применить Пекин против Вашингтона. Китай — абсолютный мировой лидер по добыче и запасам РЗМ с общей долей добычи ~80%–95% в зависимости от элемента. А США — их самый большой потребитель. А Россия по общим запасам РЗМ занимает второе место в мире.

"Для создания одного F-35 требуется 400 кг этих редкоземельных металлов. На высокоточное оружие их тоже требуется очень много, — сообщил на телеканале "Россия-1" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — Конечно, можно предотвратить мировую трагедию, в которой американцы думают выжить. Нужно их лишить ресурсов. И Россия, и Китай могут сделать это — КНР уже сделала шаг в этом направлении".