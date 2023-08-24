Журналисту WSJ Эвану Гершковичу продлили арест до конца ноября

Лефортовский суд Москвы на три месяца (до 30 ноября) продлил арест корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.

Предыдущий срок содержания американца истекал 30 августа, до этого срок ареста продлевали 22 июня.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге.

По версии следствия, гражданин США, якобы, собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершкович отрицает причастность ко вменяемым ему правонарушениям.

В июле президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не прекращает попыток вернуть Гершковича, а также других американцев, арестованных за пределами родной страны. Он также заявил, что готов к обмену заключенными.