Житель Челябинска, разбивший стекло в троллейбусе бутылкой водки, получил срок в колонии

Жителя Челябинска, разбившего стекло автобуса бутылкой водки, приговорили к 3 годам 1 месяцу в исправительной колонии общего режима. Мужчину признали виновным в хулиганстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 5 сентября прошлого года. Пьяный мужчина требовал от водителя троллейбуса № 5 остановиться в неположенном месте, но ему отказали. Когда он вышел на остановке ТК "Кольцо", он разбил зеркало заднего вида троллейбуса, а также лобовое стекло бутылкой водки. После этого стал угрожать водителю и пассажирам.

Ущерб составил 13,9 тыс. рублей. Мужчина его уже возместил. Также он признал вину в полном объеме.