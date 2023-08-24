В Екатеринбурге горело здание НИИ метрологии

В здании НИИ метрологии на Красноармейской (Екатеринбург) накануне вечером произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23.01, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел на последнем этаже 10-этажного здания. Огонь успел распространиться на площадь в 10 кв.м., в результате чего повреждено имущество и внутренняя отделка бытового помещения.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 56 человек личного состава. Локализовать огонь удалось в 00.27, уже через минуту открытое горение было ликвидировано, а в 01.53 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

Сообщения о пострадавших не поступало. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека.