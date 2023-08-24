Луноход "Прагьян" начал исследование южного полюса спутника Земли

Луноход "Прагьян", прилетевший на спутник Земли накануне на посадочном модуле станции "Чандраян-3", совершил первую прогулку по Луне. Об этом говорится в сообщении Индийского агентства космических исследований.

Перед поездкой луноход выкатился из модуля и успешно раскрыл солнечные батареи. Подготовка к поездке заняла некоторое время, поскольку ученые ждали рассеивания пыли, поднятой при посадке модуля (из-за низкой гравитации пыль оседает дольше).

Ожидается, что луноход весом 26 кг проработает один лунный день (14,5 земных суток). Он должен исследовать район южного полюса Луны, который до этого оставался неизученным.

Накануне посадочный модуль "Чандраян-3" совершил прилунение в соответствии с разработанным планом. За несколько дней до этого крушение на подлете к Луне потерпела аналогичная российская миссия "Луна-25".