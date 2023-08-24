Успешно испытаны основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Наука и техника В России
Фото: Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина

Успешно испытаны основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина успешно прошли испытания на работоемкость основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100.

Динамические испытания элементов основной и передней опоры шасси проводили по программе сертификационных испытаний для определения реальных значений характеристик амортизации опор и подтверждения их соответствия расчетным данным при нормальной температуре 25±10 °C, повышенной температуре +55 °C и пониженной температуре –54 °C.

При испытании на работоемкость основная и передняя опоры шасси штатно поглотили заданные нагрузки, при этом зачетные сбросы выполнены без доводки амортизации. Опытные образцы опор шасси самолета SJ-100 обладают достаточной работоемкостью и соответствует всем требованиям пунктов Сертификационного базиса. По результатам испытаний подготовлено заключение по безопасности полетов для начала программы летных испытаний, сообщает институт.

Шасси испортозамещенного SSj-100(2023)|Фото: Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина

Как сообщалось ранее, самолет SSJ New в ближайшее время поднимется в воздух, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа.

Теги: Шасси, опора, SSj-100


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 01:03 Мск В "Иркут" не подтвердили перенос сроков передачи самолетов Superjet
Ранее 13.06.2023 07:40 Мск В Правительстве сообщили, когда SSJ New поднимется в воздух
Ранее 24.04.2023 11:06 Мск Названа дата первого полета самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием
Ранее 20.04.2023 00:00 Мск Минпромторг: двигатель для SSJ 100 должен получить сертификат в сентябре
Ранее 23.03.2023 12:57 Мск Первый полет "Суперджета" с российскими двигателями ожидается до июля – Мишустин
Ранее 28.07.2022 14:55 Мск Готов фюзеляж первого полностью российского "Сухого суперджета New"
Ранее 22.06.2022 00:17 Мск Импортозамещение для SSJ-New обойдется в 50 млрд рублей
Ранее 18.03.2022 08:12 Мск Минпромторг потратит миллиарды на испытания максимально "импортозаместительного" самолёта "SSJ-New"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети