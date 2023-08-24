Успешно испытаны основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина успешно прошли испытания на работоемкость основная и передняя опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100.

Динамические испытания элементов основной и передней опоры шасси проводили по программе сертификационных испытаний для определения реальных значений характеристик амортизации опор и подтверждения их соответствия расчетным данным при нормальной температуре 25±10 °C, повышенной температуре +55 °C и пониженной температуре –54 °C.

При испытании на работоемкость основная и передняя опоры шасси штатно поглотили заданные нагрузки, при этом зачетные сбросы выполнены без доводки амортизации. Опытные образцы опор шасси самолета SJ-100 обладают достаточной работоемкостью и соответствует всем требованиям пунктов Сертификационного базиса. По результатам испытаний подготовлено заключение по безопасности полетов для начала программы летных испытаний, сообщает институт.

Как сообщалось ранее, самолет SSJ New в ближайшее время поднимется в воздух, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа.