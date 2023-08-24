Опекунше Далера, обвиняемой в убийстве, продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера.

Ранее суд арестовал Наумову до 26 августа, однако позднее было решено перевести женщину в стационар для проверки на вменяемость. Сейчас она находится там же.

Несмотря на отсутствие обвиняемой, суд постановил продлить Наумовой арест до 26 ноября текущего года. Ранее поступала информация о том, что статья, по которой проходит екатеринбурженка ужесточена - теперь ее обвиняют в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (ст. 105, ч. 2 п. в, д УК РФ). Однако адвокат Наумовой заверила, что та все еще проходит по прежней статье - обвинение уточняется в ходе следствия. Сама же арестованная считает себя невиновной.

История с исчезновением 6-летнего Далера потрясла Екатеринбург, его несколько дней искали сотни волонтеров, но оказалось, что тело мальчика уже полгода лежит в гараже. С декабря 2022 года ребенок перестал посещать детсад, но это никого не смутило. Позднее стало известно, что Наумова сама спрятала тело ребенка.

Кроме Наумовой по делу о гибели мальчика проходят еще два человека – сотрудник детского сада и специалист органов опеки. Им также предъявлены обвинения, но суд не стал отправлять их под арест, избрав другую меру пресечения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявлял, что органы опеки не виноваты в гибели маленького Далера.