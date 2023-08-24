24 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

На Украине оштрафовали священника за кавычки в отношении раскольников

Суд Днепропетровска признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма УПЦ в "разжигании вражды".
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Отмечается, что аббревиатуру ПЦУ он писал в кавычках, что показывает, что "эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды", говорится в тексте приговора суда. Священника оштрафовали на 3400 гривен (около 8 тысяч рублей), а также более 9 тысяч гривен (22 тысячи рублей) в пользу государства за привлечение "экспертов", которые дали требуемое государству заключение.

Согласно правилам русского языка, в аббревиатурах не допускается использования кавычек. Но священника наказали не за нарушение правил орфографии, а за каноническую позицию. Согласно церковным канонам, сообщество анафематствованных и не имеющих канонического рукоположения людей является раскольническим.

Интересно, что ранее многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет, обидевшись, что его отодвинули от управления новой структурой, сам заявил, что там все самозванцы, так как Фанар, "сняв" с него анафему, автоматически признал, что она была, а значит, все, кого он "рукоположил" под анафемой, не настоящие епископы и не священники. Денисенко пытался обосновать, что только он имеет право руководить объединенной раскольнической организацией, но изложил церковную позицию. Сам он был в свое время рукоположен в священный сан каноническим путем.

Теги: украина, церковь, раскол, штраф


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