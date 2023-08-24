24 Августа 2023
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Фото: Reuters/John Pryke

WSJ: Советник Байдена Салливан после "пригожинского марша" связывался с Ушаковым

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне, после так называемого "марша справедливости" ЧВК "Вагнер", пишет Wall Street Journal.

В ходе разговора Салливан хотел убедить помощника президента России, что США не имели никакого отношения к попытке мятежа, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, цель разговора заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты. С обращением выступил президент РФ Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может "уйти" в Белоруссию.

Теги: пригожин, салливан, ушаков


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