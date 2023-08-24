В Псковской области задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный"

Сотрудники ФСБ отчитались о задержании диверсанта, пытавшегося поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный".

Мужчина действовал по заданию куратора с Украины, приводит РИА Новости позицию УФСБ по Псковской области. Как оказалось, злоумышленник связался через Telegram с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта. Настоящая цель организации – вербовка россиян для совершения диверсий и терактов.

2 августа предполагаемый преступник попытался разводным гаечным ключом на железной дороге в Псковском районе вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога, однако его задержали до окончания "работы". Возбуждено уголовное дело.