На месте крушения самолета Embraer Legacy 600 нашли телефон Пригожина - Al Jazeera

На месте крушения самолета Embraer Legacy 600 в Тверской области нашли телефон создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник в ЧВК.

Ранее Росавиация сообщила, что Пригожин числится среди пассажиров рейса частного джета, но идентификация тел погибших пока не произведена, так что официально говорить о смерти бизнесмена нельзя.

Всего на борту находилось десять человек, в том числе три члена экипажа, остальные – приближенные Пригожина из числа командиров ЧВК и его личная охрана.

Самолет потерпел крушение в Тверской области, спустя около получаса после вылета из Москвы. По данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, борт около 20 минут летел на высоте 8,5 км, затем в течение 30 секунд произвел резкое снижение, после чего сигнал от него перестал поступать.

В Росавиации сообщили, что разрешение на полет было выдано в установленном порядке. Самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта.