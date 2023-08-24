24 Августа 2023
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Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Спортсменам альтернативной Универсиады предлагают в общежитиях бесплатные презервативы

Участникам Международного фестиваля университетского спорта прямо в общежитиях стали выдавать бесплатные презервативы. Взять их вместе с брошюрами можно в специальных профилактических уголках по ВИЧ-инфекции.

"В общежитиях, где живут атлеты, специалисты Свердловского областного центра СПИДа организовали профилактические уголки по ВИЧ-инфекции. Там для всех желающих доступны тематические буклеты на русском и английских языках, а также бесплатные презервативы", - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Буклеты и презервативы для участников международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Для приема спортсменов и гостей фестиваля в Областном центре СПИДа организовано круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов. Помимо этого работает горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе и с англоговорящими операторами: +7-343-31-000-31.

Теги: Универсиада, фестиваль спорта, Екатеринбург, спортсмен, презерватив


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