Спортсменам альтернативной Универсиады предлагают в общежитиях бесплатные презервативы

Участникам Международного фестиваля университетского спорта прямо в общежитиях стали выдавать бесплатные презервативы. Взять их вместе с брошюрами можно в специальных профилактических уголках по ВИЧ-инфекции.

"В общежитиях, где живут атлеты, специалисты Свердловского областного центра СПИДа организовали профилактические уголки по ВИЧ-инфекции. Там для всех желающих доступны тематические буклеты на русском и английских языках, а также бесплатные презервативы", - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Для приема спортсменов и гостей фестиваля в Областном центре СПИДа организовано круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов. Помимо этого работает горячая линия по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе и с англоговорящими операторами: +7-343-31-000-31.