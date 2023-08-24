В Югре предлагают построить африканскую деревню

В Югре может появиться деревня для мигрантов из Африки. Об этом в интервью NEFT сообщил глава Евразийского международного университета Константин Клименко

В начале августа в Тверской области началось строительство первой из 30 деревень для мигрантов из Африки. Планируется, что в населенные пункты будут переезжать буры, потомки европейских колонистов с разным цветом кожи. По мнению Клименко, для Югры создание своего африканского населенного пункта - это возможность выстроить отношения с властями стран Африки. Кроме того, африканские фермеры помогут в развитии сельского хозяйства.

"Много ли в регионе людей, готовых работать в деревнях? А эти люди будут заниматься здесь сельским хозяйством, предпринимательством, привлекать инвестиции и развивать бизнес. К тому же, это серьезный генный вклад для населения — совместные семьи, браки, позитивная повестка для округа. Никто про эту деревеньку в Тверской области не знал, а теперь про нее пишут и в федеральных, и в международных СМИ. Такая популяризация территорий может ждать и Югру, если власти заходят в этом поучаствовать", — заявил Клименко, сообщив, что отправил Наталье Комаровой письмо с предложением обдумать идею.