24 Августа 2023
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Фото: Kyodo news

Япония начала сливать радиоактивную воду с "Фукусимы" в открытое море

Япония в четверг, 24 августа, начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции "Фукусима" в море. Соседние страны и представители рыболовной промышленности выражают обеспокоенность воздействием радиации на окружающую среду. Слив воды начался около 13 часов по местному времени.

Правительство Японии заявило, что вода не представляет опасности, поскольку проходит очистку в современной системе, способной удалять большинство радионуклидов (за исключением трития), передает Kyodo.

Вода, которую начали сливать в море, используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. До сих пор эта вода направлялась в резервуары, установленные на АЭС. Их емкость приближается к концу, накопилось уже около 1,34 млн тонн воды. Ожидается, что резервуары полностью заполнятся в 2024 году, поэтому оператор станции, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Инициировал спуск воды в море.

Радиоактивная вода будет разбавляться морской водой в соотношении 1 к 40, сброс происходит из подводного водовода в одном километре от станции, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что сброс воды с "Фукусимы" окажет "незначительное" воздействие на людей и окружающую среду.

Против сброса выступали Китай, Россия и Южная Корея. И если в Южной Корее будут довольствоваться данными мониторинга от МАГАТЭ, то в Китае вводится сплошное радиационное тестирование всех японских морепродуктов.

Агентство рыболовства Японии будет контролировать уровень концентрации радиоактивных веществ в рыбе, выловленной в радиусе 10 километров от электростанции. По данным агентства, первые результаты, как ожидается, будут опубликованы на сайте агентства не раньше субботы.

Теги: япония, фукусима, слив, радиация


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