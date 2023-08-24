Более половины российских детей не занимаются в спортивных секциях

54% российских детей в возрасте 3-17 лет не занимаются в спортивных секциях. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Максимальная вовлеченность детей в спорт наблюдается в возрасте 7-10 лет - им занимаются 60%. В группе 11-14 лет она снижается до 49%, а после 14 лет - до 33%, что еще меньше, чем у дошкольников.

Наблюдается явная зависимость занятий спортом от материального положения семьи. В самых обеспеченных семьях это 56% детей, в средних - 44%, а в бедных только 33% посещают спортивные секции. Эти данные свидетельствуют о недоступности спортивных секций для многих детей из-за нехватки денег у родителей.

Интересно, что в зависимости от населения города вовлеченность детей в спорт сильно различается. "Самыми спортивными" являются дети в городах с населением 100-500 тыс. человек - там 53% детей ходят на секции. Почти столько же в городах поменьше и на селе. А вот в крупных городах этот процент намного ниже - 30-40%. ВЦИОМ полагает, что в условиях более широкого выбора, как в мегаполисах, родители (а может быть, и сами дети) отдают предпочтение не спорту, а другим занятиям.

При этом родительский запрос на дополнительное спортивное развитие детей почти в два раза превышает реальный уровень вовлеченности. О посещении детьми спортивных занятий заявили 45%, а хотели бы, чтобы дети посещали такие занятия, 82% родителей. Чаще всего родители хотят, чтобы их дети ходили на плавание (28%) и единоборства (27%), то есть выбирают такие направления, которые могут пригодиться в жизни и даже спасти жизнь. Далее идут гимнастика (13%), футбол (12%) и танцы, хореография (11%).

По мнению родителей, чаще всего дети не посещают дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции, потому что не хотят (23%). На втором месте в рейтинге причин — финансовые затруднения(20%), в том числе в бедных семьях об этом сказали 45%. Кроме того, мешают занятость ребенка в других сферах (17%), отсутствие подобных занятий в населенном пункте (17%) или рядом с домом (16%).

Россияне практически единодушны в том, что именно государству, а не коммерческим организациям, следует развивать детский спорт в нашей стране. Так считают 81% родителей.

Состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Здоровых детей в стране не более 12%, заявила недавно член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. А детей-инвалидов становится все больше - их более 720 тыс. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид.