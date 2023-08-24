Уралец, удерживавший в квартире жену и ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Нижнем Тагиле возбуждено дело по факту лишения свободы женщины и ребенка. Фигурантом стал глава семьи.

Напомним, 22 августа в правоохранительные органы поступил сигнал, что в квартире дома на Уральском проспекте вооруженный мужчина удерживает своих жену и ребенка и не выпускает их из дома уже длительное время. Когда пострадавшая все же смогла отправить тревожное сообщение, родственники немедленно вызвали полицию. В итоге пленники оказались освобождены, а у мужчины был изъят пневматический пистолет.

Оказалось, что уралец состоит на учете у врача-психиатра и привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также применение насилия к представителю власти. Мужчину поместили в специализированное медучреждение.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, теперь против него возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего).

Сейчас сотрудниками СКР допрашиваются свидетели. Также устанавливается, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка.