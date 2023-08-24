Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии массово отравились воспитанники детского лагеря, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, у 21 ребенка обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.

В помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований.

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания.

В июле следователи инициировали проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии. В прокуратуре сообщали, что число пострадавших увеличилось до 23 человек.