Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Бурятии
В Прибайкальском районе Бурятии массово отравились воспитанники детского лагеря, сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, у 21 ребенка обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.
В помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований.
Следователи выясняют обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания.
В июле следователи инициировали проверку из-за вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии. В прокуратуре сообщали, что число пострадавших увеличилось до 23 человек.