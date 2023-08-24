"Ростех" может получить лицензию на одно из крупнейших в России месторождений лития

"Ростех" может получить лицензию на одно из крупнейших в России месторождений лития — Тастыгское полиметаллическое месторождение в Туве. Правительство опубликовало условия аукциона на актив, которым соответствует только "Ростех".

Госкорпорция уже создала в Туве структуру для участия в литиевых инвестиционных проектах, уточняет "Ъ".

Напомним, ранее выяснилось, что Китай может запретить поставки редкоземельных металлов (РЗМ) на Запад в ответ на технологическую блокаду со стороны США. Эти металлы востребованы сегодня в самых передовых отраслях экономики, в том числе и для производства современного оружия, поэтому аналитики называют ответ КНР самой болезненной мерой, которую только может применить Пекин против Вашингтона. Китай — абсолютный мировой лидер по добыче и запасам РЗМ с общей долей добычи ~80%–95% в зависимости от элемента. А США — их самый большой потребитель. А Россия по общим запасам РЗМ занимает второе место в мире.

"Для создания одного F-35 требуется 400 кг этих редкоземельных металлов. На высокоточное оружие их тоже требуется очень много, — сообщил на телеканале "Россия-1" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. — Конечно, можно предотвратить мировую трагедию, в которой американцы думают выжить. Нужно их лишить ресурсов. И Россия, и Китай могут сделать это — КНР уже сделала шаг в этом направлении".