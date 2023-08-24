Flightradar24 опубликовал поминутный отчет о последнем полете самолета Пригожина

Портал мониторинга полетов Flightradar24 опубликовал отчет о полете самолета Embraer Legacy 600, который потерпел крушение накануне под Тверью. Погибли все десять человек, находившиеся на борту. Среди них, предположительно, был создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В сообщении Flightradar24 говорится, что самолет с бортовым номером RA-02795 был оснащен современным передатчиком ADS-B, но отслеживался с помощью системы MLAT – более простой и неточной, вероятно, из-за помех или глушения сигналов GNSS в этом районе.

Сообщается, что самолет начал отправлять данные о своих передвижениях в 14:46 UTC (17:46 мск). Позиция самолета определялась до 18:11 мск, при этом данные борт продолжал отправлять до 18:20:14 мск.

"Несмотря на то, что самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота, передавались. Именно эти данные дают некоторое представление о последних моментах полета", - отметили во Flightradar24.

После взлета из Москвы самолет Пригожина набрал крейсерскую скорость и занял высоту около 28 тыс. футов (около 8,5 км). До 18:19 полет продолжался на этой высоте с постоянной скоростью. В 18:19 вертикальная скорость резко снизилась, самолет ненадолго снизился, потом набрал максимальную высоту в 30,1 тыс. футов и снова снизился до уровня примерно в 27,5 тыс. футов. Потом было новое повышение высоты, снижение. Последние данные поступили в 18:20:14 с высоты около 19,7 тыс. футов (около 6 км). Последнее снижение, после которого сигнал пропал, заняло 32 секунды.

Обломки самолета Embraer Legacy 600 были обнаружены в Бологовском районе Тверской области. На борту находились десять человек: семь пассажиров, два пилота и стюардесса.

В Росавиации сообщили, что разрешение на полет было выдано в установленном порядке. Ведомство опубликовало список погибших, в нем есть имя Пригожина, а также командиров ЧВК, личной охраны и оператора.

Самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта.