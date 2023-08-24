В Екатеринбурге сотрудников на "удаленке" осталось менее 10%

В большинстве компаний Екатеринбурга дистанционных сотрудников остается все меньше. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

В опросе, который проводился с 11 по 22 августа 2023 года, участвовали представители компаний уральской столицы. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), доля сотрудников, работающих удаленно, оказалась мала: в 7 из 10 компаний она составляет меньше 10%.

Дистанционно в Екатеринбурге чаще всего трудятся программисты (в 29% организаций, где есть "удаленка"). Также среди таких работников есть сотрудники отделов продаж (22%), бухгалтерия (17%) и кадровики (12%).

Ранее сообщалось, что российские работодатели столкнулись с небывалым дефицитом кадров. При этом каждая третья компания старается сохранить штат, давая возможность работать удаленно.