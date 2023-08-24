24 Августа 2023
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Фото: kremlin.ru

Без интриги. Путин назвал имена кандидатов в губернаторы Ямала

Президент России Владимир Путин представил в ямальское заксобрание имена трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального заксобрания.

Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев. Избирать губернатора будут депутаты заксобрания тайным голосованием. Тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов, займет пост главы региона.

Перед голосованием претенденты выступят с основными положениями программы развития региона.

"Избрание губернатора депутатами накладывает на нас особую ответственность. По сути, мы ручаемся перед ямальцами за дальнейшее развитие региона и качество жизни. Такой выбор мы делали пять лет назад и он оказался верным. На мой взгляд, достигнуто главное: переформатировано будущее Ямала. Это больше не газовая провинция, а регион с высоким уровнем жизни. Убежден, для ямальцев важно сохранить заданный вектор развития региона и выстраиваемой социальной политики", – прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Голосование по избранию губернатора Ямала пройдет в единый день голосования 10 сентября.

Теги: Путин, губернатор, выборы, Дмитрий Артюхов, Александр Голубенко, Максим Лазарев


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