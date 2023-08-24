24 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

На ножах. В Заречном произошла поножовщина из-за кулинарного спора

В Белоярском районе (Свердловская область) кулинарный спор закончился убийством с применением холодного оружия. Не сумев доказать, что превосходит оппонента в мастерстве готовки, уралец зарезал соседа, после чего поджег квартиру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 февраля текущего года на кухне арендованной квартиры по ул. Клары Цеткин в Заречном. В этот день обвиняемый распивал алкоголь вместе с тремя соседями по квартире. Когда двое из них ушли спать, между оставшимися приятелями возник спор - кто лучше готовит курицу. Разговор постепенно перешел в конфликт, в ходе которого потерпевший толкнул обвиняемого и вышел из кухни. Тот же, в свою очередь, пошел за ним в комнату в ножом в руках и нанес удар в шею. От полученной раны мужчина скончался на месте.

На шум вышли другие два соседа, которым обвиняемый сказал уходить из квартиры. После этого он облил полотенце горючей жидкостью и поджог помещение, причинив ущерб собственнику в размере более 300 тыс. рублей.

В ходе расследования уралец полностью признал свою вину. Накануне Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). Материалы дела направлены в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: Белоярский район, Заречный, нож, нападение, поджог


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