24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство расширит антикоррупционные полномочия глав регионов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении антикоррупционных полномочий глав регионов. Они получат полномочия на проведение антикоррупционных проверок в полном объеме в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, либо уже замещающих их.

Сейчас в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, главы регионов могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. А вот полномочий проверять соблюдение запретов, ограничений, исполнения и иных обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, у них нет. 

Расширение антикоррупционных полномочий глав регионов не будет распространяться на депутатов законодательных органов субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований. В отношении остальных лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, или уже замещающих их, будет возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях получения необходимой информации.

Теги: коррупция, проверка, чиновники


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