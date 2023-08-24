Правительство расширит антикоррупционные полномочия глав регионов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении антикоррупционных полномочий глав регионов. Они получат полномочия на проведение антикоррупционных проверок в полном объеме в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, либо уже замещающих их.

Сейчас в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, главы регионов могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. А вот полномочий проверять соблюдение запретов, ограничений, исполнения и иных обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, у них нет.

Расширение антикоррупционных полномочий глав регионов не будет распространяться на депутатов законодательных органов субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований. В отношении остальных лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей, или уже замещающих их, будет возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях получения необходимой информации.