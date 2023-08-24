24 Августа 2023
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Фото: t.me/bazabazon

Один из обломков самолета Пригожина найден в двух километрах от места крушения

Один из обломков самолета, на котором находился Евгений Пригожин, был обнаружен на въезде в поселок Куженкино в Тверской области, сообщает РИА Новости. Это примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.

Место падения обломка оцеплено полицией. Рядом с ним находятся несколько автомобилей спецслужб с включенными мигалками, информирует агентство.

Перекрыт также и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. По данным Росавиации, полет шел на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана. В Росавиации уточнили, что разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках.

Сервис Flightradar24, который некоторое время отслеживал полет Embraer, сообщил, что в 18.10 (по московскому времени) самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18.19. После этого борт хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18.20, когда Embraer находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд. Пока что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Теги: пригожин, самолет, крушение, обломок


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Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2023 08:35 Мск Flightradar24 опубликовал поминутный отчет о последнем полете самолета Пригожина

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