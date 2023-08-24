В 2023 году на Урале пытались незаконно провезти через границу более 32 миллионов рублей

За семь месяцев 2023 года уральские таможенники конфисковали у авиапассажиров свыше 32 млн рублей, незаконно перевозимые через границу. В конфискат также попадали крупные партии алкоголя, табака и парфюмерии. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Всего за текущий год уральскими таможенниками было выявлено 1 тыс. 740 правонарушений при провозке багажа, 717 из которых приходится на Екатеринбург, порядка 370 на пассажиров Челябинска, 350 - Сургута и 200 - Тюмени. Только по недекларированию либо недостоверному декларированием наличных возбуждено 253 административных дела. Из 32 незадекларированных миллионов 25 млн приходится на аэропорт "Кольцово". В основном перемещают российские рубли, доллары США, евро, турецкие лиры, дирхамы ОАЭ и Швейцарские франки.

Неоднократно уральские пассажиры превышали нормы ввоза алкоголя и табака. Всего было зарегистрировано 89 таких случаев, во время которых было изъято 163 кг некурительной табачной смеси "насвай".

Зафиксировано и несколько десятков случаев провоза холодного оружия и объектов, попадающих под защиту конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС. Ни раз пассажиры пытались провезти под видом товаров личного пользования значительную партию брендовых вещей, элитной парфюмерии, оборудования и техники. Зачастую путешественники УрФО забывают о запретах и ограничениях, провозя через границу культурные ценности, продукты питания домашнего производства, не имея при себе разрешительных документов специальных надзорных ведомств.