В 2023 году на Урале пытались незаконно провезти через границу более 32 миллионов рублей

24 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область Тюменская область Уральский ФО
Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

В 2023 году на Урале пытались незаконно провезти через границу более 32 миллионов рублей

За семь месяцев 2023 года уральские таможенники конфисковали у авиапассажиров свыше 32 млн рублей, незаконно перевозимые через границу. В конфискат также попадали крупные партии алкоголя, табака и парфюмерии. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Деньги, конфискованные уральскими таможенниками(2023)|Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Всего за текущий год уральскими таможенниками было выявлено 1 тыс. 740 правонарушений при провозке багажа, 717 из которых приходится на Екатеринбург, порядка 370 на пассажиров Челябинска, 350 - Сургута и 200 - Тюмени. Только по недекларированию либо недостоверному декларированием наличных возбуждено 253 административных дела. Из 32 незадекларированных миллионов 25 млн приходится на аэропорт "Кольцово". В основном перемещают российские рубли, доллары США, евро, турецкие лиры, дирхамы ОАЭ и Швейцарские франки.

Неоднократно уральские пассажиры превышали нормы ввоза алкоголя и табака. Всего было зарегистрировано 89 таких случаев, во время которых было изъято 163 кг некурительной табачной смеси "насвай".

Оружие, конфискованное уральскими таможенниками(2023)|Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Зафиксировано и несколько десятков случаев провоза холодного оружия и объектов, попадающих под защиту конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС. Ни раз пассажиры пытались провезти под видом товаров личного пользования значительную партию брендовых вещей, элитной парфюмерии, оборудования и техники. Зачастую путешественники УрФО забывают о запретах и ограничениях, провозя через границу культурные ценности, продукты питания домашнего производства, не имея при себе разрешительных документов специальных надзорных ведомств.

Товары, конфискованные уральскими таможенниками(2023)|Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

Теги: таможня, граница, конфискат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети