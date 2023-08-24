Жителя Екатеринбурга задержали после попытки ограбления языковой школы

Полицейские Екатеринбурга ищут возможных жертв мужчины, задержанного по подозрению в грабеже. Силовики считают, что он заходил в организации и похищал ценные вещи персонала.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, недавно в отдел полиции №11 поступил сигнал от администрации языковой школы на улице Бебеля о попытке кражи сумки и сотовых телефонов. В то утро сотрудница школы увидела на лестнице незнакомца, который что-то прятал под курткой. Приглядевшись, она поняла, что тот завладел ее сумкой.

Женщина попыталась отобрать свое имущество. Завязалась борьба, в ходе которой оба оппонента упали. При этом из карманов мужчины вывалились два телефона, принадлежащие другим сотрудникам школы. После этого злоумышленник бросил сумку и убежал.

Уже через несколько дней полицейским удалось задержать подозреваемого: им оказался житель Уралмаша, ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и мошенничество. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабеж". Уралец заключен под стражу.

Сейчас сыщики проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям и кражам в Екатеринбурге. Горожане или организации, которые могли пострадать от действий этого человека, могут обращаться по телефонам: 356-42-11 или 102 (02).