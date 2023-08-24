24 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России банки предложено штрафовать за оформление карт несовершеннолетним

Эксперты Общероссийского народного фронта проверили банки на соблюдение требования о получении согласия родителей для открытия банковского счета несовершеннолетними от 14 до 18 лет.

В результате ОНФ обратился к Центробанку РФ с предложением ввести штрафы для нарушителей требования. Также регулятору предложено провести свою проверку кредитных организаций. Кроме того, правозащитники предложили рассмотреть возможность введения штрафов за нарушение требования, ввести обязательную форму получения согласия родителей при открытии счета.

Исследование проводилось в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Газпромбанке. Как заявила эксперт ОНФ Алла Храпунова, в основном именно эти банки сотрудничают с образовательными учреждениями и занимаются обслуживанием счетов несовершеннолетних, сообщают "Известия".

Теги: банки, банковские карты, несовершеннолетние


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