СМИ: у бывшего офиса "ЧВК Вагнер Центра" появился стихийный мемориал

Вечером 23 августа после крушения самолета с основателем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису компании в Санкт-Петербурге.

На самом здании окна, в которых горит свет, образовали форму креста. У здания повесили баннер: "ЧВК Вагнер. Мы вместе" и флаг компании. Правоохранительные органы не разгоняли собравшихся.

Граждане также несут цветы к дверям кафе "Патриот", которое связывают с Пригожиным, сообщает "Коммерсант".

Ранее Росавиация обнародовала список пассажиров рухнувшего недалеко от села Куженкино Тверской области частного лайнера Embraer.