Исследование: четверть россиян готовы хранить в цифровом рубле до 20 тысяч

58% россиян готовы хранить деньги в цифровом рубле.

Как говорится в исследовании СПБ Биржи и РТС, около четверти населения переведут в новую форму валюты до 20 тыс., а 2% готовы отправить все сбережения.

Большинство опрошенных хотели бы начать использовать новую форму валюты в повседневной жизни. Однако остановить их может недостаточность информации о технологии работы новой формы денег (22%), а также опасения киберворов и сбоев в системе (21%), сообщают "Известия".

Только 15% россиян знают о планах по внедрению в стране так называемого цифрового рубля.