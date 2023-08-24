24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Банка России

Исследование: четверть россиян готовы хранить в цифровом рубле до 20 тысяч

58% россиян готовы хранить деньги в цифровом рубле.

Как говорится в исследовании СПБ Биржи и РТС, около четверти населения переведут в новую форму валюты до 20 тыс., а 2% готовы отправить все сбережения.

Большинство опрошенных хотели бы начать использовать новую форму валюты в повседневной жизни. Однако остановить их может недостаточность информации о технологии работы новой формы денег (22%), а также опасения киберворов и сбоев в системе (21%), сообщают "Известия".

Только 15% россиян знают о планах по внедрению в стране так называемого цифрового рубля.

Теги: цифровой рубль, валюта


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