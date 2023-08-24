24 Августа 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

У граждан Белоруссии смогут изымать квадроциклы и хлебовозки во время мобилизации

Министерство обороны Белоруссии обновило список транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным силам и другим формированиям в период мобилизации и в военное время.

В перечень, в том числе включены квадроциклы и тракторы. Также передаче Вооруженным силам подлежат все транспортные средства государственных органов и организаций.

Из списка транспортных средств, которые на нужды обороны обязаны предоставить граждане, исключили автокинопередвижки и дорожные мотоциклы с коляской. При этом в обновленный перечень добавили самоходные машины, квадрициклы и "снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы)". Конкретизирован перечень подлежащих передаче грузовых автомобилей со специальными кузовами, в который вошли авторефрижераторы, автолавки и хлебовозки. Кроме того, в обновленный список включены тракторы, а также прицепы и полуприцепы к ним, сообщает ТАСС.

Теги: Белоруссия, мобилизация


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